Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí saludó a Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, en su gira por Badiraguato, Sinaloa, pues merece todo su respeto y que la ayudará para que Estados Unidos la deje visitar a su hijo en prisión.

«Sí, la saludé, hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores, fui a la supervisión de un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental, va a beneficiar a más de cien comunidades marginadas.

«Y el camino está hasta ahora en construcción adelante de un poblado que se llama La Tuna, y ahí vivía la señora y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí, que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé, es una señora de 92 años y ya dije: la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo», afirmó en conferencia.