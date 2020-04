Dulce Soto Agencia Reforma

CDMX.- Las autoridades de los gobiernos estatales y municipales deberán tomar medidas para suspender la actividad turística en las playas, como parte de las medidas para disminuir la transmisión del coronavirus, afirmó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Indicó que, en una reunión virtual con los 32 gobernadores del País y con la Secretaría de Gobernación, algunos mandatarios de los estados que viven de la industria turística expusieron ese tema.

«Y sí, tuvimos que volver a tocar base con la realidad, explicando que la orden ya se dio. La orden es el acuerdo de la Secretaría de Salud que establece las medidas generales de seguridad sanitaria, que dice que se suspende también la actividad en espacio público, no puede haber más de 50 personas reunidas al mismo tiempo.

«Lo que lleva a que, en el marco de la autoridad estatal y posiblemente municipal, se tomen medidas congruentes y también se suspenda la actividad turística en playas, ya sea para el turismo internacional o el turismo nacional o local», sostuvo.

Otra preocupación que externaron algunos gobernadores, como el de Coahuila, Chihuahua y la de Sonora, fue el impacto de frenar la labor minera, una de sus actividades económicas más importantes.

Ante ello, López Gatell señaló que esta actividad sólo se suspendería durante 21 días y es necesario hacerlo para prevenir la rápida propagación del virus.

«Nosotros no quisiéramos que se detuviera, lo ideal es que no se detenga la vida pública, pero tenemos que ser totalmente realistas: tenemos una epidemia y no queremos que esa epidemia se propague rápidamente.

«¿Qué va a pasar si se propaga rápidamente? En la fase tres vamos a tener demasiados casos, demasiadas personas enfermas y, por más reconversión hospitalaria, no va a ser posible atenderlas a todas, y esto va a causar graves daños en la salud y el riesgo de la vida de las personas, nadie quiere eso», explicó.

Agregó que los 32 mandatarios mostraron su sentido de responsabilidad y unidad ante la misión de frenar la transmisión del Covid-19 en el País.