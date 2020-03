Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

Un nuevo paquete económico fue presentado por el Gobierno del Estado, que tiene el propósito de hacer frente a la crisis que pudiera ocasionar la pandemia de COVID-19 que comienza a generar estragos en la entidad, por ello es que se tiene prevista una serie de apoyos como la eliminación de intereses, reducción o aplazamiento en pago por derechos, eliminación de recargos y reducción de impuestos, entre otros puntos.

El Programa de Apoyo Económico ante la Contingencia por COVID-19 fue publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado publicada ayer, el cual considera 10 capítulos en el que se especifican los apoyos, entre otros que serán a fondo perdido dirigidos a familias de escasos recursos y empresas, además de 300 millones de pesos que se destinarán a obras públicas.

Se ha considerado la disposición de al menos 588 millones de pesos destinados a apoyos, financiamientos y garantías crediticias para la reactivación económica de las empresas de menor tamaño, además de apoyo al consumo que será dirigido a 14 mil familias en condición de vulnerabilidad de todo el estado, para lo que se destinarán 70 millones de pesos.

En este programa de apoyos se ha incluido a distintas dependencias que atienden los órdenes de productividad económica, social, de obras y educativa, por lo que la instrucción oficial se giró específicamente a la Secretaría de Finanzas a fin de que puedan ser implementadas las medidas planteadas y que ya fueron aprobadas por el Congreso del Estado.

IMPUESTO SOBRE NÓMINA. Para el sector empresarial irá dirigido uno de los puntos y tiene que ver con el diferimiento del pago del ISN de los meses de abril a junio, lo que podrá ser cubierto hasta en 8 mensualidades a quienes lo pidan por escrito antes del vencimiento de la fecha en que les correspondería cumplir.

Además, tendrán un 30% de descuento en el pago del Impuesto Sobre Nóminas que se causen en los meses de abril a diciembre de 2020, para los casos en que tengan hasta 20 trabajadores activos en cada uno de esos meses.

FISCALIZACIÓN. Durante el mes de mayo, la SEFI suspenderá la emisión de actos de fiscalización para inicio de facultades, con excepción de los casos en que el contribuyente presente alguna irregularidad importante por ejercicios que esté próxima la caducidad de facultades de comprobación, pero se emitirán cartas invitación que no implican un inicio de facultades de comprobación, y sólo en aquellos casos en que no solventen las irregularidades mediante la carta, se emitirá un acto de fiscalización.

CONTROL VEHICULAR. Para la población en general se ampliará el plazo de descuento para el cumplimiento del pago por concepto de Control Vehicular que se permitirá hacer con descuento del 5% hasta el 31 de julio, pero se otorgará el 10% de reducción a quienes les tocaría pagar entre abril y junio, lo que podrán hacer vía electrónica.

Aplicará 10% de descuento del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados a los que hagan cambio de propietario entre abril y diciembre, pero deberán ir al corriente en sus pagos.

LA FUNCIÓN DEBE CONTINUAR. Por concepto de Impuesto Sobre Espectáculos Públicos entre abril y diciembre el descuento será del 40%.

TRAGOS DIFERIDOS. Igualmente fue diferido el pago del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, de ahí que lo correspondiente de abril a junio podrán cubrirlo en 8 mensualidades y luego de la firma de un convenio de pago.

CATASTRO. Por lo que respecta a la Seguot y Catastro, contempla un 15% de descuento al momento del pago en los derechos señalados en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

MEDIO AMBIENTE. La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua no cobrará a los permisionarios por el uso de espacios para módulos de venta de alimentos y atractivos en los parques Rodolfo Landeros y El Cedazo, y para el público en general será gratuita la entrada a estos espacios en cuanto termine la contingencia sanitaria; y por lo que respecta a trámites de impacto ambiental, habrá un 30% de descuento de abril a junio, además de los cambios en el calendario de verificación vehicular con descuentos para algunos casos.

VIVIENDA. El Instituto de Vivienda por su parte, no cobrará intereses moratorios a quienes no puedan pagar las mensualidades de los meses de abril, mayo y junio, y aplicará el 15% de descuento a quienes paguen a pesar de la contingencia.

SECTORES VULNERABLES. La SEDEC tendrá un esquema de apoyo económico emergente para las personas vulnerables y será a través de la creación de un Fondo Emergente de Desarrollo Económico, para el que dispondrá de un presupuesto de 70 millones de pesos que serán distribuidos en apoyos de 5 mil pesos que serán dirigidos entre 14 mil familias, dando prioridad a las familias más vulnerables y no se entregará más de un apoyo por domicilio.

PARA MICROEMPRESARIOS. La SEDEC a través del Programa de Proyectos Productivos Mipymes y Emprendedores (Promipyme), deberá crear un apoyo emergente cuya población objetivo serán emprendedores y microempresarios del estado de Aguascalientes y en el cual incrementará en diez puntos porcentuales el apoyo en todas sus modalidades, mismo que será aplicado al porcentaje de participación estatal disminuyendo la aportación que le corresponde al beneficiario, buscando con estas acciones brindar el máximo beneficio.

RESTAURANTEROS. También contará con 2 millones de pesos para apoyar a los restauranteros a través de la creación del “Programa Restaurante al 100”, con objeto de otorgar apoyos económicos a micro, pequeñas y medianas empresas, dedicadas a la Industria Restaurantera y/o de preparación y comercialización de alimentos que utilicen servicio a domicilio, a través de plataformas y/o aplicaciones tecnológicas, que se encuentren formalmente constituidas.

MÁS PARA EMPRENDEDORES. SEDEC fortalecerá al Sifia al aumentar su presupuesto para los programas de apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de subsidios productivos, asignándosele un presupuesto de 131 millones 432 mil pesos que serán otorgados de acuerdo a lo establecido en el contrato de fideicomiso; éste va dirigido para empresarios y emprendedores.

MOVILIDAD. Al esquema de financiamiento se ha integrado el Sector de Movilidad en sus modalidades de taxis, servicios mediante plataformas y combis, para que puedan adquirir capital de trabajo y activos fijos.

OBRA PÚBLICA. En tanto, la Secretaría de Obras Públicas llevará a cabo obra pública por 200 millones de pesos en los 11 municipios, a fin de que la industria no deje de trabajar, con el compromiso de que las constructoras que se harán cargo de estos proyectos serán locales y que los trabajadores sean de Aguascalientes. A esto se suman 100 millones de pesos que serán destinados para infraestructura educativa.