Mariana Montes Agencia Reforma

Aunque no se experimenten alguno de los síntomas del Covid-19, como fiebre, tos y dificultad para respirar, ¿se debe usar cubrebocas?

De acuerdo con las nuevas guías de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés), ahora es aconsejable que, al estar en lugares públicos, la población utilice mascarillas no médicas.

Estos cubrebocas son los hechos de tela que se pueden fabricar en casa, no las mascarillas quirúrgicas ni las N95.

El Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, instó ayer en rueda de prensa a utilizar la mascarilla de tela casera, replicando el consejo de los centros estadounidenses.

«Vamos a implementarlo (el modelo del cubrebocas) en todas las personas que están en contacto con mucha gente», indicó.

Encuentra en este espacio la guía de la CDC para hacer dos tipos de cubrebocas caseros.

Puedes ver otras opciones de elaboración en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

ANTES QUE NADA

– Un buen cubrebocas debe ajustarse cómodamente contra el rostro de la persona, cubriendo nariz y barbilla, y permitiendo respirar sin mayor dificultad. La máscara deberá utilizar varias capas de tela y poder colocarse con la ayuda de un lazo o un elástico, así como ser resistente a la lavadora y la secadora.

– Deberás lavarte las manos antes de elaborar tu mascarilla.

MODELO 1

Material:

– Dos rectángulos de tela de algodón de 25 por 15 centímetros cada uno

– Dos elásticos de unos 15 centímetros de longitud

– Tijeras, regla, hilo y aguja (se puede usar máquina de coser)

PASO POR PASO

1. Los dos rectángulos de tela de algodón son la base del cubrebocas. Puedes cortarlos de una camiseta que ya no utilices, por ejemplo. Coloca un rectángulo encima del otro, de manera que estén alineados. Trabajarás con los dos pedazos juntos, como si fueran uno solo.

2. Para cada uno de los lados largos (los de 25 centímetros) haz dobladillos de 0.5 centímetros y cóselos. Es como si hicieras una bastilla.

3. Para cada uno de los lados cortos (los de 15 centímetros) haz dobladillos de 1.3 centímetros o media pulgada y cóselos. Cuida que en cada uno de estos dobladillos más anchos quede un pequeño orificio.

4. Toma el elástico y pásalo a través del pequeño orificio en cada lado de la máscara. Éstos serán los sujetadores.

5. Ata los extremos de los elásticos con un nudo. Pruébate el cubrebocas y asegúrate de que el ajuste sea el adecuado. En caso de no serlo, ata el elástico las veces que sean necesarias hasta que te sientas cómodo. Puedes esconder el nudo dentro del orificio.

MODELO 2

Material:

– Un paliacate (pañuelo grande)

– Dos ligas

PASO POR PASO

1. Extiende el paliacate.

2. Dóblalo por la mitad para formar un rectángulo.

3. Repite el proceso: Dobla a la mitad el rectángulo que formaste.

4. Introduce las dos ligas de hule por los extremos o los lados cortos del rectángulo que hiciste.

5. Dobla los extremos del paliacate.

6. Toma el cubrebocas y utiliza las ligas como sujetadores, que colocarás en tus orejas.

DUDAS FRECUENTES

Éstas son las respuestas de la CDC a las preguntas más frecuentes acerca del uso del cubrebocas en la población general.

– ¿Por qué cambió la recomendación, si antes el cubrebocas sólo estaba indicado en pacientes con Covid-19, cuidadores y personal de la salud?

El nuevo consejo surge ante la evidencia de que hasta el 25 por ciento de las personas con Covid-19 son asintomáticas, de manera que pueden propagar el virus sin saberlo. Utilizar el cubrebocas es una medida encaminada a frenar la transmisión del patógeno.

– ¿Cuándo es recomendable usar cubrebocas?

Al estar en espacios públicos donde es difícil mantener el distanciamiento social, como en el transporte público, el supermercado y las farmacias, así como en localidades con una transmisión comunitaria significativa.

– ¿Puedo lavar el cubrebocas de tela?

Sí. Usa detergente y cloro.

– ¿Por qué no se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas y las N95?

Esos insumos profesionales se deben reservar para el personal de la salud, que los necesita más que nadie para hacer frente a la pandemia.

– ¿Usar cubrebocas elimina la necesidad de aseo de manos y distanciamiento social?

¡No! La mascarilla es sólo una medida adicional.

– ¿Quién no debería utilizar la mascarilla?

Menores de 2 años de edad, cualquier persona con dificultad para respirar, que se encuentra inconsciente o no se puede retirar el cubrebocas sin ayuda.

ÚSALO CORRECTAMENTE

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, éstas son las indicaciones para el uso adecuado de la mascarilla.

– Debe lavarse a diario.

– Debes tocarlo exclusivamente de los elásticos o los sujetadores, es decir, sin tocar la tela.

– Necesitas lavarte las manos antes de colocarlo y después de retirarlo.

– Nunca compartas tu cubrebocas, es un objeto de uso personal.