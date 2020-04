La madrugada de ayer falleció un trabajador del Seguro Social que ingresó apenas el sábado por la tarde en condición de delicado y positivo al COVID-19, perdiendo la vida por complicaciones en su salud por tener antecedentes de tabaquismo e hipertensión arterial sistémica; se trata del caso número 65 en la tabla de positivos con este virus y que hasta el domingo aún no aparecía en la estadística.

En el informe presentado ayer por el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez, dio a conocer que se habían sumado 2 casos positivos más de sábado a domingo, reporte que se da a conocer al día siguiente.

El caso 65 corresponde al fenecido durante la madrugada de ayer, tratándose de un hombre de 56 años que desde su ingreso estuvo delicado, por lo que requirió de la asistencia respiratoria con ventilador, se desconoce dónde pudo haber adquirido el virus; en tanto que el número 66 es un hombre que enfermó por contagio, se encuentra estable y aislado en su domicilio.

De esta forma vuelve a presentarse el aumento de a par en cuanto a los positivos a este virus, y que a la fecha siguen siendo 12 los que presentan recuperación aunque siguen bajo vigilancia para prevenir un rebrote, toda vez que se desconoce si acaso existe esa posibilidad.

Por lo pronto se mantienen 838 casos a los que se ha descartado que tengan coronavirus y 37 están en calidad de sospechosos, también en investigación.

Piza Jiménez no descartó que en próximos días se presenten más contagios inclusive en los municipios en los que hasta ahora se han conservado limpios de este virus, considerando que en Aguascalientes es donde se presenta la mayor incidencia, Pabellón de Arteaga con 5 casos, Asientos 2, Tepezalá, El Llano y Rincón de Romos con 1 cada uno, siendo éste último el que se agrega a la lista.

Piza Jiménez destacó que si bien Aguascalientes tiene una curva de casos positivos y sospechosos por debajo del promedio nacional, se debe en gran medida, dijo, a que se han anticipado operativos de prevención, como es el Centinela y se han extremado en las medidas sanitarias, además del llamado permanente a los cuidados personales y en casa de los ciudadanos.

No obstante, no se descarta que en días venideros comiencen a presentarse pacientes que no necesariamente hayan tenido contacto con viajeros al extranjero o con algunos casos positivos e inclusive con asintomáticos, de ahí que los cuidados deben ser más extremos y seguir la recomendación de la sana distancia, la higiene y aislamiento, pues no se tiene fecha para tener una curva en descenso, por el contrario ésta sigue en aumento e inevitablemente esa ola se presentará en Aguascalientes.