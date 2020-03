Jorge Cano Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre de oficinas gubernamentales y privadas complicará la presentación de la declaración anual para personas morales y físicas, anticiparon fiscalistas.

Si bien el gremio de contadores ha pedido una postergación de las fechas para presentar la declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comentado en redes sociales que no se prevén cambios.

En Estados Unidos se postergó por 90 días el plazo para presentar declaración anual (Tax Day) calendarizada para el 15 de abril. Los individuos pueden postergar hasta un millón en pago de impuestos y las empresas hasta 10 millones.

Mientras tanto, en México las personas morales tienen hasta el 31 de febrero para presentar su declaración, mientras que las personas físicas hasta el 30 de abril. De no hacerlo en tiempo y forma se anticipan multas y recargos.

El primer reto para cumplir la declaración es la disminución de personal que han tenido que hacer las empresas para evitar la propagación del coronavirus, comentó Ariana Martínez Molina, integrante de la comisión fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México.

Si bien esto no significa que no se pueda trabajar de una forma remota, es más efectivo que un grupo de personas revise los papeles de trabajo de la declaración anual, precisó.

En el caso de las personas físicas, la afectación dependerá del lapso que estén cerradas las oficinas, pero se prevé una saturación de contribuyentes cuando se reabran para reactivar sus firmas electrónicas o contraseñas.

Otro problema por el coronavirus es que las empresas se verán presionadas en su flujo de efectivo por la baja en las ventas y el pago de impuestos, advirtió Diamantina Perales Flores, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).