Fernando Vanegas Agencia Reforma

MONTERREY, N. L.- Si el Torneo Olímpico de futbol en Tokio 2021 se disputa con jugadores Sub 23, César Montes y Carlos Rodríguez, de los Rayados, no podrán participar, pero los Tigres, Francisco Venegas y Juan José Sánchez Purata, sí.

El próximo año los nacidos en 1997 no serían elegibles, pues para entonces habrían cumplido los 24 años.

Eso descartaría a 20 elementos que estaban contemplados por el director técnico Jaime Lozano, de acuerdo a la lista preliminar de 50 jugadores que elaboró para el Preolímpico.

De acuerdo al artículo 1, inciso 2, del reglamento de competencia dispuesto por la FIFA, que es el ente regulador del torneo olímpico, el organismo invita a las federaciones afiliadas a participar con selecciones Sub 23.

En ese sentido, para Tokio 2020 los jugadores inscritos debían haber nacido el 1 de enero de 1997 o más tarde, según el artículo 13, inciso 4. Tras el anuncio de la postergación para el 2021, la redacción sobre los criterios de convocatoria habría de cambiar a sólo nacidos después del 1 de enero de 1998.

De esta manera, al igual que Montes y Rodríguez, Edson Álvarez, del Ajax, Érick Aguirre, del Pachuca, Cristian Calderón, Uriel Antuna y Alexis Vega, del Guadalajara; Francisco Córdova y Jorge Sánchez, del América; y los porteros Sebastián Jurado, del Cruz Azul, y José Hernández, del Atlas, por mencionar algunos, quedarían fuera.

Así, los que son categoría 98 como los felinos Francisco Venegas y Juan José Sánchez Purata, además de Eduardo Aguirre, Fernando Beltrán, José Esquivel, Vladimir Loroña, Johan Vásquez, que ya estaban en la mente del «Jimmy» Lozano tendrían su chance.

Además, Lozano tendría que echar mano de algunos jugadores que participaron en el pasado Mundial Sub 20 de Polonia, que fueron eliminados en la ronda de grupos con cero puntos.

Algunos de ellos estaban en la prelista rumbo al Preolímpico como el portero Carlos Higuera, los defensas Kevin Álvarez y Gilberto Sepúlveda, y los delanteros Adrián Lozano y José Juan Macías.

Aunque son menores que todos ellos, Diego Lainez y Santiago Giménez, también pueden ser citados.