Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Estados Unidos anunció el cierre de la frontera con México a viajes no esenciales, sin impedir los legales y de comercio, ante Covid-19.

«Trabajar nuevas normas en puntos de entrada, suspender viajes no esenciales, no se van a impedir viajes legales y de comercio», comentó en un mensaje el Presidente Donald Trump.

Además, afirmó que México aceptó suspender vuelos desde Europa para asegurar la frontera que comparten ante pandemia de coronavirus.

«México toma medidas para incrementar en su frontera sur y está suspendiendo viajes de Europa a la gente que estaba tratando de entrar a México para llegar a Estados Unidos», dijo en conferencia de prensa.

En tanto, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, recordó que los viajes también están restringidos con Canadá y la medida entrará en vigor a partir de la medianoche de hoy.

«Se va a repatriar a indocumentados que lleguen a puntos desde Canadá y México», indicó en el mensaje junto al Presidente Trump.

En tanto, Chad Wolf, Secretario Interino de Seguridad Interna, especificó que viajes con fines médicos, educacionales y de comercio sí estarán permitidos.

El cierre será desde las 00:01 del sábado 21 de marzo por un periodo de 30 días.

Por la mañana, en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró que tras pláticas y negociaciones con EU sobre cierre de frontera norte por coronavirus, se acordó no afectar al comercio y las restricciones serían sólo para turismo y recreación.

«No estamos hablando de cierre porque no es eso, se va a restringir, para que aclaremos, sí se va a restringir para los casos que son turismo, recreación, esencialmente», dijo.

«Lo que se ha logrado es que medidas para reducción de riesgo de propagación del virus no afecten actividades sustantivas para México y EU en la región fronteriza. Primero hemos hecho un catálogo de actividades esenciales que no deben afectarse, que incluye actividades en primer lugar de comercio, transporte de mercancía, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial no tienen afectación».

Asimismo, las personas que trabajan en EU tampoco ser verán afectadas, precisó Ebrard.

«Lo que tiene que ver con las personas que trabajan en EU y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar a otro tampoco van a ser afectadas, todo lo que son servicios, incluyendo compra de medicamentos y servicios de emergencia», sostuvo.

«La disposición de las autoridades norteamericanas sí va a afectar a quienes van con propósito de recreación o pase, la verdad es que las personas que tienen acreditaciones para trabajar no esperamos que tengan dificultad».