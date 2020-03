REGISTRO CIVIL

La atención al público en el Registro Civil se mantiene con las debidas medidas de seguridad sanitarias, tanto para los empleados de la institución como para los ciudadanos que requieren de sus servicios, con la advertencia de que sólo se permite el acceso a quienes van a hacer algún trámite en específico. Los matrimonios programados en sala y registros de nacimiento se llevarán sólo con la presencia de los interesados y sus testigos y para distribuir este tipo de trabajo, el público que así lo desee, podrá acudir a alguna de las 26 oficialías y los 13 centros de atención y servicios, pidiendo generar la sana distancia para evitar situaciones de riesgo por las aglomeraciones.

URGE SUMINISTRO DE AGUA

Vecinos de la unidad habitacional Infonavit Ojo de Agua, denunciaron que llevan más de 24 horas sin contar con el servicio de agua potable. A pesar de que la concesionaria se comprometió a terminar con los tandeos, atendiendo la contingencia por Coronavirus, lamentablemente los vecinos de aquella zona, han quedado expuestos al no contar con el vital líquido que permita realizar las labores domésticas y de higiene necesaria. Demandaron a las autoridades correspondientes, resolver a la brevedad posible el inconveniente.

RESCATAN A MONO ARAÑA

Médicos veterinarios de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, lograron asegurar un mono araña de 8 meses de edad, el cual presentaba cuadros de desnutrición y parásitos externos. La titular del área, Ofelia Castillo Díaz, indicó que lo anterior fue posible por el reporte realizado por Bomberos Municipales. El ejemplar de casi un kilogramo de peso, se encuentra catalogado dentro de la norma 059, como especie en peligro de extinción, por lo que será entregado a la Profepa, quien se hará cargo del animal.

PARAN ACTIVIDADES EN EL DIF

Suspende el DIF Estatal de manera temporal emisión de Certificados de Discapacidad y credenciales del Programa de Credencial Nacional para Personas con Discapacidad para evitar el contagio de coronavirus, informó la directora general de la dependencia, Nancy Xóchitl Macías Pacheco. Detalló que a partir de esta semana también se determinó cerrar los cursos y actividades en Casa Club y del Centro de Rehabilitación Geriátrica Integral.

HONORES A BENITO JUÁREZ

En atención a la contingencia de salud por la que atraviesa México y que en Aguascalientes se tienen los primeros casos de Covid-19, es que se determinó cancelar el acto cívico protocolario para recordar el natalicio de Don Benito Juárez García, que por tradición, en los últimos años se ha realizado alrededor del monumento ubicado en la Glorieta de Las Américas. No obstante, para que la fecha no pase desapercibida, este aniversario 214 del Benemérito de las Américas se celebrará sólo con una breve guardia en el que participarán algunas autoridades estatales; esta ocasión no se invitó a representantes de los medios para evitar aglomeraciones y por ende, prevenir riesgos sanitarios.

SANA DISTANCIA

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado implementó las Jornadas de Sana Distancia del 19 de marzo al 3 de abril en sus 32 planteles en el estado, con el objetivo de que los casi 12 mil estudiantes inscritos en el subsistema realicen sus actividades escolares en casa durante dicho periodo, en apego a disposiciones de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de Educación de Aguascalientes como medida preventiva para evitar propagación del COVID-19.

PRÁCTICAS EN CASA

Frente a la contingencia de salud por el COVID-19 (Coronavirus), la Instancia del Deporte de Jesús María, informa que quedaron oficialmente suspendidas las actividades en las escuelas deportivas municipales, incluyendo las instalaciones en donde se llevaban a cabo. Los maestros de cada disciplina, harán llegar a los alumnos y padres de familia mediante grupos de Whats App, los tutoriales para que continúen practicando desde sus casas, incluyendo ejercicios para continuar con la activación física.

REGISTRO EN LÍNEA

El IEA informó que el registro en línea para nuevo ingreso a bachillerato permanecerá abierto del 30 de marzo al 8 de mayo, a través dehttp://educacionmedia.iea.edu.mx/ La aplicación de EXANI II, como requisito de ingreso a instituciones de nivel superior, cambia al 2 de mayo para alumnos regulares. Asimismo la evaluación para aspirantes foráneos y rezagados, continúa programada para el 9 de mayo.

RECOMENDACIONES

Seguir al pie de la letra las medidas indicadas por las autoridades del Sector Salud, mantener la calma y ocupar el tiempo en actividades relajantes y divertidas dentro de casa, son algunas de las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluye la protección y cuidado de las personas mayores, afirmó la doctora Olga Georgina Martínez Montañez, coordinadora de Bienestar Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

DIPLOMADOS EN LÍNEA

Con la intención de continuar con las medidas precautorias que la Universidad Autónoma de Aguascalientes mantiene en relación a la pandemia de COVID-19 en la entidad, el Departamento de Extensión Académica implementa la opción de inscripción en línea para todos aquellos interesados en su oferta de diplomados. Las inscripciones para 10 cursos, nueve presenciales y otro en línea que se oferta, continuarán abiertas hasta el 15 de mayo, e iniciarán clases el 29 del mismo mes.

MEDIDAS PRECAUTORIAS

Tomando en cuenta el contexto nacional e internacional y las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado para la disminución de la propagación del nuevo coronavirus, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para Aguascalientes (COESAMED) implementará medidas precautorias. Desde el lunes 16 de marzo se ha tomado la decisión de solicitar a los interesados en los servicios de la COESAMED que presentan síntomas relacionados con el COVID-19, que se abstengan de acudir a nuestras instalaciones y en su lugar envíen a algún representante.

CONTROL VEHICULAR

La Secretaría de Finanzas del Estado (Sefi), invita a las personas que aún no han realizado su pago de control vehícular a que lo hagan a través de la página de internet y obtengan el beneficio del descuento del cinco por ciento vigente hasta el 31 de marzo. Los contribuyentes pueden hacer su trámite a través del sitio web www.aguascalientes.gob.mx/SEFI/, así como a obtener más información o consultar sus dudas a través de la página en Facebook de la Secretaría, mediante el sitio oficial www.aguascalientes.gob.mx, o bien, comunicándose al teléfono 4499102525, extensión 2573.

DISTRIBUYEN GEL ANTIBACTERIAL

Como parte de la campaña ¡Al Tiro con el Coronavirus!, la Secretaría de Turismo comenzó la entrega de gel antibacterial y material informativo en hoteles, a fin de que promuevan entre sus huéspedes las medidas preventivas básicas -lavado de manos constante, uso de gel y saludo sin contacto físico- para disminuir el riesgo de contagio.