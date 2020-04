RESPUESTA

Derivado de la publicación en este Matutino ayer lunes a petición de vecinos del fraccionamiento Balcones de Oriente, quienes reportaron una fuerte fuga de agua potable en la calle Machupichu 203 en el número 13, pidiendo el apoyo de Veolia para que se hicieran las reparaciones correspondientes y evitar que se siguiera desperdiciando el vital líquido. La concesionaria Veolia respondió que la fuga en mención fue atendida y resuelta ayer lunes 13.

ALERTAN DE FRAUDE

La Condusef emite una alerta a la población sobre empresas gestoras de crédito que ofrecen préstamos exprés sin requisitos, como lo son comprobar ingresos o consultar el Buró de Crédito del solicitante. Este tipo de empresas operan como gestoras ante diversas entidades financieras o comerciales y ofrecen préstamos a la población que van desde los 2 mil pesos hasta 5 millones de pesos, mediante anuncios en periódicos, volanteo, teléfono, en páginas de Internet, o también a través de redes sociales.

DOS DÍAS SIN AGUA

Habitantes del fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos reportan que no tienen agua desde el pasado domingo, por lo que piden el apoyo de la concesionaria Veolia para el pronto restablecimiento del suministro en dicha zona, que los afecta en sus actividades cotidianas.

SEGUNDA VÍCTIMA MORTAL

Un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscrito al Hospital General de Zona Número 2, se convirtió en la segunda víctima mortal a consecuencia del Covid-19. De acuerdo a lo que se logró conocer, correspondía a un empleado de 56 años de edad, que además padecía tabaquismo, hipertensión y otras cormobilidades.

CORROBORAR INFORMACIÓN

Catedráticos de la UAA recomendaron a la población darse el tiempo de corroborar cualquier información recibida en torno al Coronavirus, con la intención de evitar propagación de noticias falsas. Salvador de León, adscrito al Departamento Académico de Comunicación, dijo que el verificar la misma, debe convertirse en práctica cotidiana que debemos adoptar y normalizar a partir de esta situación, pues en ocasiones se provee información errónea que logra una viralidad exponencial, y desencadenan alarma en la sociedad ante situaciones falsas.

OTORGAN FACILIDADES

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes otorgará facilidades en el pago de colegiaturas durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se cobrarán recargos en el atraso de las cuotas de colegiaturas, inscripciones y reinscripciones durante los meses que dure la emergencia y que se darán facilidades de pago por adeudos anteriores. Asimismo se brindará apoyo a jóvenes para que accedan a diferentes tipos de becas que ofrece la institución, así como las estatales y federales.

ME QUEDO EN CASA

Como parte de la estrategia para seguir con la prevención del embarazo en adolescentes durante esta contingencia sanitaria, el ISSEA puso en marcha la campaña “Soy Líder Juvenil y me quedo en Casa”, a través del cual se ofrecerán videoconferencias a través de las redes sociales y medios digitales de la dependencia, con el tema de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Se hará haciendo llegar a la población juvenil información oportuna para prevenir embarazos no deseados. Las conferencias van dirigidas a población de entre 10 y 19 años de edad, a quienes se les hablará además de métodos anticonceptivos, derechos sexuales, etc.

TRABAJOS DE SOBRECARPETA

El Ayuntamiento capitalino arrancó trabajos de colocación de sobrecarpeta asfáltica en calle José Ma. Morelos y Pavón, en el tramo de Unión y Juan de Montoro, con una longitud de 380 metros lineales. Debido a la emergencia sanitaria se aprovechará la baja afluencia de vehículos en calles para realizar estos trabajos, además se siguen las medidas preventivas y con el menor número de personal posible. Se renovará la imagen del centro histórico para responder a necesidades y retos que se presentan en movilidad para quienes circulan por estas vialidades.

APOYO PARA ARTISTAS

Como parte del Plan de Apoyo Económico impulsado por la administración estatal, se dará apoyos a la comunidad artística de Aguascalientes a través de 7 convocatorias que serán impulsadas por el Instituto Cultural, particularmente durante esta contingencia sanitaria. Los apoyos irán dirigidos para el desarrollo de proyectos artísticos, empresas creativas, espacios culturales independientes. Se tendrá el acompañamiento de la UNESCO México y la propia Sedrae, con la finalidad de fortalecer a la comunidad creativa, artística y cultural de la entidad. Se puede consultar requisitos en redes sociales del ICA y de la Sedec en donde se detallan procedimientos que deberán realizar para acceder a los estímulos; las convocatorias cerrarán el 30 de abril.

REUNIÓN VIRTUAL

El IEA participará este martes en una reunión virtual con la iniciativa de Educación con Equidad y Calidad que es un grupo académico de la Escuela de gobierno y transformación pública del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, en cuya sesión de trabajo el IEA revisará el caso de Aguascalientes para desarrollar estrategias para la atención de necesidades de las instituciones de educación en nivel de bachillerato, universidades y tecnológicos.

APOYOS A FAMILIAS VULNERABLES

La alcaldesa Tere Jiménez inició ayer lunes recorridos para entregar apoyos como alimentos y productos de primera necesidad a familias vulnerables de distintas colonias y comunidades rurales, principalmente del oriente de la ciudad. Estas acciones se realizan como parte de la estrategia para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus, mediante la que también se ha llevado alimento preparado, por lo que exhortó a la ciudadanía a intensificar las medidas de higiene y el aislamiento domiciliario.

DISFRUTAR FNSM DESDE CASA

Luego de que se pospuso la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2020 por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en México, y ante la indicación de las autoridades sanitarias de realizar aislamiento domiciliario como medida de contención para disminuir la curva de contagios, el gobernador Martín Orozco Sandoval giró instrucciones para diseñar una programación especial que permita a todos los mexicanos y paisanos que residen en Estados Unidos, Canadá y países de Latinoamérica, vivir y disfrutar la verbena desde sus hogares.