ENTREGAN CARETAS

La UAA entregó en hospitales del estado más de mil Caretas Cristal que serán utilizadas como protección para el personal de salud que atiende a pacientes con Covid-19. Estas caretas de Pet G fueron elaboradas gracias al apoyo de voluntarios coordinados por la maestra Alejandra del Carmen Torres, jefa de Departamento de Diseño Industrial y atendiendo las recomendaciones del sector Salud. Con este proyecto se logró garantizar la efectividad y reducir los tiempos de producción, por lo que, en cuestión de minutos pueden obtenerse estas caretas.

DAN ALIMENTO PREPARADO

El Ayuntamiento capitalino lleva a cabo el programa de apoyo con alimento preparado. En conjunto con la asociación Children’s Cup se continúa llegando a colonias y comunidades de la ciudad. En esta ocasión alcanzó a las familias que trabajan en ladrilleras de distintos puntos para lo cual siguieron medidas de prevención, separando a las personas para evitar contagio del virus.

SUPERVISAN LABORATORIO

El gobernador Martín Orozco Sandoval realizó una visita de supervisión al Laboratorio Estatal de Salud Pública del ISSEA; hizo un llamado a la sociedad a confiar en el trabajo que realiza este centro de análisis, pues se cuentan con 5 mil pruebas para el diagnóstico del COVID-19 en derechohabientes pertenecientes al IMSS, ISSSTE e ISSEA, aunado a que se cuenta con el respaldo de personal sanitario calificado y especializado, lo cual garantiza que la detección de casos tanto positivos como negativos será oportuna y permitirá contener la propagación de este virus.

APOYO EMOCIONAL

Aunque la mejor protección para los adultos mayores es permanecer en aislamiento para no contagiarse del Coronavirus (COVID-19), esta situación suele provocarles ansiedad y sentimientos de soledad, por lo cual, es necesario que la familia les brinde mayor apoyo emocional para que no se depriman, señaló la geriatra del DIF Estatal, María de Lourdes Aviña Montoya. El hecho de que los adultos mayores no salgan para evitar riesgos, no significa que la familia los desatienda, al contrario, es cuando más vigilancia requieren, es decir, que estén al pendiente de sus necesidades como comida y medicamentos.

TODOS POR AGUASCALIENTES

En un recorrido para entregar apoyos alimentarios y económicos a personas afectadas ante la contingencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), como empacadores y empacadoras de la tercera edad, personas con discapacidad y familias en situación de rezago económico, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que hay un compromiso para no desproteger a la población más vulnerable y aminorar el impacto en la economía de sus hogares. Los grupos vulnerables son quienes más afectados se verán ante la crisis sanitaria, por ello seguirán con la entrega de estímulos como parte del programa “Todos por Aguascalientes”.

RECONOCIMIENTO

La Coparmex reconoció el esfuerzo de autoridades estatales y municipales, quienes anunciaron recursos emergentes para mitigar las afectaciones económicas que se han desencadenado a consecuencia de la emergencia sanitaria por el Coronavirus. El presidente de la Comisión Laboral, Juventino Romero, dijo que esto se convierte en aliciente para micro pequeños y medianos empresarios. Esperando que con ello el gobierno federal sea más flexible con los generadores de empleo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

El ISSEA ha habilitado números telefónicos para orientar a pacientes con enfermedades crónicas durante esta temporada de emergencia sanitaria por el Covid-19, esto con la intención de que los enfermos permanezcan en casa con la información necesaria para salvaguardar su estado de salud. Estas líneas telefónicas tienen un fin meramente informativo para quienes enfrentan diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, sobrepeso u obesidad, que son las que forman parte de los principales grupos de riesgo de contagio del Coronavirus. Los números son 910 79 00 ext. 7134 de 8:00 a 15:00 horas; 977 61 56 de 8:00 a 15:30 horas; mientras que de municipios a excepción de la capital al) 8514 206 de 7:00 a 14:30 horas.

SEMANA SANTA

La Coordinación Estatal de Protección Civil y sus homólogas en los 11 municipios, realizarán tareas de supervisión en presas, embalses y zonas en las que tradicionalmente hay alta afluencia de visitantes durante la Semana Santa, a fin de disuadir a la gente que pretenda acampar, evitar las aglomeraciones y con ello que se disparen los contagios de Coronavirus. La supervisión y custodia de presas y embalses se hará, porque además de ser peligroso para la integridad de quienes nadan en ellos, se busca evitar congregaciones y aglomeraciones de personas.

BRINDAN AYUDA

Del inicio de la emergencia por el COVID-19 a la fecha, el Instituto Municipal de la Mujer ha atendido de manera gratuita 24 nuevos casos de mujeres víctimas de violencia; se les brindó contención emocional, se les canalizó a refugios y se les otorgó atención integral sin costo. En marzo se brindó atención a 128 mujeres con asesoría médica, psicológica, jurídica y trabajo social. Solicitar apoyo a teléfonos: 916-3610, 915-7439 y línea de atención las 24 horas 251-32-13. Los números de WhatsApp: 449-589-11-98 y 449-365-60-73.

PROMUEVEN LA SALUD

El Municipio lleva a cabo un programa de promoción de la salud en tianguis de la ciudad, para difundir la importancia de practicar medidas de higiene durante sus actividades, principalmente en los expendios de alimentos y bebidas. Se distribuyen entre comerciantes paquetes de cubre bocas, gel antibacterial, plata coloidal para la desinfección de agua, frutas y verduras, pastillas de cloro y colocación de calcomanías con recomendaciones. Se seguirán reforzando acciones para cuidar la salud de quienes tienen su sustento en estos puntos de venta y las personas que acuden a comprar artículos de la canasta básica y otros productos.