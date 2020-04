COMIDA PARA LLEVAR

El presidente de la Asociación Mujeres por la Libertad, Enrique Llamas Ramírez dio a conocer que ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 su Comedor Comunitario “El Abuelo” ubicado en la calle Libertad # 607 en el centro, otorga 200 platillos de comida para llevar, por día, para personas de cualquier edad, que lo necesiten, de lunes a sábado de 1:30 a 3:30 de la tarde.

PIDEN SEGURIDAD

Comerciantes del centro y principales avenidas que atendieron la recomendación de las autoridades municipales y otros que se vieron obligados a bajar las cortinas ante la poca clientela que comenzaron a recibir, ahora piden rondines policiacos por toda la ciudad, pero en los que los gendarmes realmente vigilen y no sólo se den la vuelta en la patrulla, pues en los últimos días los que han hecho su agosto han sido los amantes de lo ajeno, que se han introducido a los negocios, haciendo boquetes o rompiendo candados de las cortinas, para dejar completamente limpio el establecimiento. Esta situación se ha presentado no sólo en el centro de la ciudad, sino también en avenida Universidad y Canal Interceptor, pero no dudan que esto ocurra en más zonas.

CARNITA ASADA

Mientras estudiosos han presentado un análisis del “tipo de cuarentena” que sigue la población de Aguascalientes, en el que indican que aproximadamente el 15% de la población es la que se ha mantenido resguardada, el resto continúa con actividades parciales o totales, o bien sólo para hacer sus labores indispensables, que son muy variadas, a quienes llegan a pasar por la Línea Verde al oriente de la ciudad, les causa asombro ver que por las tardes este parque lineal tiene mucha afluencia de grupos de amigos y familias completas disfrutando del aire libre e inclusive de una carnita asada, sin temer a algún posible contagio, pero al platicar con algunos de los paseantes, refieren que en sus casas tan pequeñas es imposible mantener el encierro, menos cuando tienen niños pequeños que fácilmente se aburren y buscan la manera de distraerlos un poco. Sólo que en cuestión de cuidado de la salud, el enfoque es muy distinto.

NI GOTA DE AGUA

De nueva cuenta vecinos del fraccionamiento Morelos, se han quedado sin una sola gota de agua, lo que ha generado la molestia natural de los afectados, quienes a pesar de que se disponen al adoptar las medidas sanitarias contra el Covid-19, no lo pueden hacer al no contar con el servicio. Detallan a la Redacción que el problema se ha venido registrando desde marzo, cuando por medio de tandeos se les ofrece el vital líquido. Sin embargo, en la semana que concluyó ha sido irregular la dotación de agua potable, por lo que pidieron a la concesionaria ser razonable y tomar cartas en el asunto.

ABANDONAN REVISIÓN

Desde el miércoles pasado, el equipo médico de cuatro profesionales de la salud que tenía adscrito la Central Camionera por las 24 horas del día sencillamente se retiró de un día para otro, cuya situación mantiene preocupado al personal de esa terminal de pasajeros, porque solo dejaron a dos promotores de la salud que se limitan a dar folletos de información por el COVID-19 y dar gel a los visitantes, pero se acabó la revisión que se hacía en los autobuses que llegaban a la ciudad capital. El personal de la terminal de pasajeros solicita a las autoridades gubernamentales a no descuidar este importante espacio de flujo de pasajeros.

LES DEJARON ESCOMBROS

Vecinos de la calle de José María Chávez, a la altura del puente de avenida Ayuntamiento, solicitan la intervención de la empresa Veolia para que levanten los escombros dejados en una obra que solo quedó en un hoyo y que desde hace más de una semana estuvo trabajando personal de esa empresa, pero ya no han regresado a concluirla, dejando solo tierra en ese lugar.

CARECEN DE AGUA

Habitantes del Infonavit IV Centenario reportan que en dicho asentamiento no hay agua por lo que piden el apoyo de las autoridades de la concesionaria Veolia a fin de que sea restablecido el suministro cuanto antes, lo cual afecta en sus actividades cotidianas.

VIGILANCIA DE PLANTELES

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, dio a conocer que implementan un operativo especial de vigilancia en planteles escolares debido al paro de actividades por la emergencia sanitaria, sin que hasta el momento se registren incidentes. Indicó que la instrucción es permanecer atentos y no bajar la guardia, por lo que la Policía Municipal, Policía Vial y el Grupo de Operaciones Aéreas a bordo del helicóptero “Halcón I” han incrementado los recorridos y sobrevuelos en la ciudad, medida que continuará hasta que se reanuden las clases. Agregó que a la par del incremento en el patrullaje en escuelas, también se vigila el resto de la ciudad como se hace cotidianamente, pues los elementos permanecen alertas para salvaguardar la integridad de las familias y su patrimonio.

OPERATIVO SEMANA SANTA

Con el fin de evitar un mayor número de contagios por la emergencia sanitaria del COVID-19, el Municipio de Aguascalientes hace un llamado a la población para que durante la tradicional Semana Santa, se mantengan dentro de sus hogares, evitando visitar presas, bordos y balnearios. Jesús Eduardo Muñoz de León, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, anunció que implementaran el Operativo Semana Santa 2020, para vigilar que los parques acuáticos de la ciudad se mantengan cerrados; respecto a las presas y bordos serán vigilados para evitar aglomeraciones y realizar las recomendaciones necesarias a la ciudadanía para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Muñoz de León señaló que ante cualquier emergencia se puede hacer uso de la línea 072 o al 970 40 53.