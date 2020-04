MONTERREY, N. L.- Ya son casi ocho décadas de vida, pero Andrés García tiene fuerzas de sobra para seguir adelante.

El próximo 24 de mayo, el actor celebrará sus 79 años, y asegura sentirse muy bien a su edad, pese a haber tenido una intervención médica delicada.

«Hace tres años me operaron de la columna. Yo no podía caminar, no podía ni ir al baño solo», expresó.

«Este año ya empecé a caminar con andadera y con bastón ahora, y ya al rato sin bastón. Fue una operación muy fuerte de 10 tornillos y dos placas de titanio».

El estelar de cintas como Tintorera y Carlos El Terrorista dijo que tenía muy lastimada su espalda por la vida de héroe de acción que ha llevado con su trabajo actoral.

Sin embargo, debido a la cuarentena, a causa del COVID-19, ahora lleva un ritmo tranquilo en casa y comentó que sus libros han sido buenos aliados.

El galán de melodramas como Tú o Nadie y El Privilegio de Amar, recibe la visita de sus hijos y nietos en su residencia de Acapulco.

«Yo no tengo vecinos, es un lugar muy solitario (su casa de la playa).

«Son terrenos grandes y los vecinos están a 300 o 500 metros. Aquí nos vemos poco, pues ya nadie sale», expresó el artista, quien toma todos sus cuidados en esta contingencia sanitaria. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)