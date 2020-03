Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A ocho años del fraude de 110 millones de pesos en un sorteo de Pronósticos Deportivos, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Sandra Amalia García González, quien presuntamente cobró una parte del premio y es esposa de un funcionario acusado.

La Policía Federal Ministerial de la FGR aprehendió a la sospechosa en la Ciudad de México, con base a una orden de aprehensión girada por el delito de fraude, y la noche del pasado viernes fue internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

García González compareció el sábado en una audiencia de declaración preparatoria y solicitó duplicar de 72 a 144 horas el plazo legal para que le definan su situación jurídica, es decir, para que un juzgado defina si la sujeta o no a proceso.

De acuerdo con la acusación, el 22 de enero de 2012 funcionarios de Pronósticos Deportivos y empleados de la empresa Just Marketing simularon el sorteo Melate Revancha y Revanchita, con número 2518, ya que hicieron una puesta en escena para quedarse con el dinero de los premios.

El sorteo fue grabado con varias horas de anticipación y se llenaron las papeletas con 13 números ganadores, mismos que fueron supuestamente cobrados posteriormente por familiares de los involucrados.

García González, esposa de Carlos López Martínez, ex responsable del pesaje de esferas para el sorteo de Melate, fue una de las que cobraron uno de los premios por una suma de 4 millones 804 mil 576 pesos, el 20 de febrero de 2012.

El fraude es un caso en el que la FGR ha vuelto a intensificar la búsqueda de los probables responsables y tan sólo en los últimos cinco meses ha detenido o recapturado a tres de los acusados, incluida la ahora reclusa en Santa Martha.

El 16 de octubre pasado aprehendió a Carlos Alberto López Martínez y el 3 de marzo pasado recapturó a Roberto Mejía López, un ex funcionario que también cobró un premio de 4 millones 756 mil 530 pesos.

En la primera mitad de esta década fueron capturados Héctor Hugo López Jiménez, ex subdirector de Concursos y Deportes de Pronósticos para la Asistencia Pública; José Luis Jiménez Mangas, ex director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos para la Asistencia Pública; y la edecán Sara Ivette Solórzano Suárez.

Un total de 8 familiares y amigos de los funcionarios, cobraron en la Ciudad de México y Zacatecas la suma de 110 millones 277 mil 926 con 10 centavos, por los premios fraudulentos.

No obstante, la lentitud para cobrar los premios permitió que las cuentas fueran aseguradas en su totalidad, además de un millón 81 mil pesos adicionales, en las cuentas de los acusados.