Esta semana usuarios preguntan por la utilidad de máquinas descarbonizadoras, así como por mejor opción entre un Swift y un Fit.

¿Suzuki Swift o Honda Fit?

P. Dos de mis hijos, de 20 y 22 años, están en la búsqueda de sendos autos de no más de 300 mil pesos. Las opciones que tienen son el nuevo Swift, el Fit (en ambos casos los del nivel más alto, estándar y automático respectivamente). Y en el segundo caso, el Polo Sport y el nuevo Ibiza. A reserva de conocer el nuevo Ibiza, incluyendo su equipamiento, mi inclinación es por el Swift por el manejo, acabados, equipo y especialmente por seguridad.

En el caso del de 20, será su primer auto y en el caso del de 22 será el segundo después de haber manejado un Smart 2013 desde nuevo. ¿Qué opina?

EMILIO GUTIÉRREZ

R. Consulté con mi amigo y experto Anthony Castillo y comenta: “El primer comparativo entre estos autos deberá ser en la plataforma sobre la cual están desarrollados. Para el Honda Fit y el Suzuki Swift hay una clara ventaja hacia el auto de Suzuki pues llega con grandes cambios en esta generación, no sólo en la parte estética que mejora la aerodinámica sino en cuestiones mecánicas que elevan las prestaciones del auto al incorporar un motor 1.0L Boosterjet que sin duda es su mejor argumento de venta además de elementos de seguridad como 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS y distribución electrónica de frenado.

En cuanto al Volkswagen Polo y el Seat Ibiza son autos que para esta generación cuentan con lo elemental y características muy equiparables en desempeño por lo cual nuestro diferenciador será el diseño del Seat a lo que me permito sugerir esperar a la nueva generación de ambos vehículos pues comparten la plataforma MQB A0 de Grupo Volkswagen y sobre ella estarán incluidos un gran número de cambios que van más allá de un simple estilizado. Ambos incluyen un motor TSI 1.5L que brinda 150 hp para la versión top y caja de cambios de doble embrague enfocándose en motores y transmisiones más eficientes y amigables con el medio ambiente. El nuevo Polo eleva el estándar de seguridad al incluir alerta de colisión, frenado de emergencia y detección de peatones, en cuanto al cuadro de instrumentos lleva un panel completamente digital que sin duda es propia de un segmento superior, por lo cual elegiría al Polo y claro si no resiste la espera el Ibiza estará disponible muy, muy pronto.

Problemas con Edge 2017

P. Compré en mayo 2017 una camioneta Edge 2017 en la agencia Ford Tepepan de la Ciudad de México. Desde el principio se retrasaron en la entrega, pues me ponían muchos pretextos. Cuando me la dieron noté un pequeño punto al lado del faro donde se empezaba a levantar la pintura pero lo dejé pasar. Hoy, tres meses después se está levantando el transparente en el costado derecho y el pequeño punto abajo del faro está creciendo. Lo consulté con un hojalatero y me dijo que todo el costado está mal reparado. El costado tienen un tono, las puertas otro y la facia otro. En base a su experiencia aconséjeme cómo es mejor realizar el reclamo: directamente en la agencia que me lo vendió, lo cual implica un gasto adicional porque yo vivo en Toluca, en un distribuidor de mi ciudad, o través del corporativo.

Hablé al distribuidor y me pidieron que llevara la camioneta para revisarla, cuando se lo comenté a la vendedora ni se sorprendió. Atando cabos el día de la entrega estoy seguro que ellos sabían de esta reparación lo cual se me hace una bajeza, vender autos de esta manera.

MARCO ANTONIO MORALES

R. Entiendo su molestia, sé que en la agencia pudieron haber tenido algún accidente, pero lo correcto debió ser comentárselo. Yo creo en la disculpa y reparación del daño. Lo que he visto en mi experiencia es el temor de comentarlo al cliente, porque seguramente solicitará que le cambien el vehículo y prefieren no dar la cara, lo malo es exactamente lo que le ha pasado, se viene a enterar después de unos días que la camioneta ha sido reparada (y mal) sin siquiera usted lo supiera.

Efectivamente la agencia donde la compró deberá de responder, aunque se vale pedirle al Gerente de Ford Tepepan, para que quede usted satisfecho, que se ponga de acuerdo con la que le quede a usted más cerca (un trato entre agencias) y así usted tenga la posibilidad de supervisar de cerca el trabajo que le hagan, eso es lo justo.

Nissan Platina 2010

P. Soy ávido lector de su columna. Tengo un Nissan Platina 2010 con 38,000km y me gustaría saber si la duración de la banda de distribución es afectada únicamente por el uso, o si también influye el tiempo. En otras palabras ¿considera usted que pueda esperar hasta que el auto haya llegado hasta los 60,000 km para mandar cambiar la banda, o me recomienda hacerlo a la brevedad?

JOCHEN JONES

R. Veo que utiliza muy poco su auto casi 5,500 kilómetros anuales, yo pensaría que por kilometraje pues aún no le toca, pero por tiempo, mejor le sugiero que su mecánico de confianza le quite la tapita superior que cubre la banda y observe si esta no está cuarteada, en caso contrario sí valdrá la pena que la cambie.

Máquinas descarbonizadoras

P. Qué saben respecto a las máquinas descarbonizadoras de motor. ¿Es verdad que limpian el motor de la carbonilla que se genera en el mismo o es un fraude?

MARIO ROCHA

R. Una de las grandes ventajas de la tecnología en la puesta a punto de los motores de hoy en día es la precisión del momento de inyección y la cantidad de combustible, dadas las exigencias ecológicas. Esto le ha proporcionado al motor la muy baja formación de carbón en la cámara de compresión en la bujía y en el pistón, sin embargo la mayoría de nuestros autos tienen un uso netamente urbano, muchas horas con el motor en ralentí y pocos los momentos en que se logra una aceleración que ayude a desalojar el carbón acumulado. Es cierto que tener una cámara de combustión limpia nos proporcionará una mejor marcha y evitará por ejemplo el pre encendido. Estas máquinas, efectivamente limpian al inyectarle a la cámara de combustión Hidrógeno, que la máquina obtiene al realizar un proceso de Electrólisis logrando una alta temperatura que desprende la capa de carbón y dejando limpias las superficies.

En conclusión, no es un fraude y recomendable para aquellos autos totalmente citadinos con unos 30 o 40 mil kilómetros. Sugerencia: yo empleo un método muy agradable: salir a carretera, llevar a la familia a dar una vuelta, a pueblear fuera de la ciudad. Tenemos muchos lugares a no más de un día de camino que vale muchísimo la pena visitar y el motor se ira descarbonizando solo.

Cadillac SRX 2006

P. Le escribo para compartir la experiencia con mi Cadillac SRX 2006, que al arrancar sólo lo hacía el motor y nada de lo demás con palanca trabada. Tuvo un final feliz, sin intervención de especialistas.

Ya he comentado que “la necesidad aguza el ingenio” y me di a la tarea de preguntar en tres fuentes. La explicación de los tres talleres fue que al arrancar, la batería manda corriente a los diferentes circuitos y a veces no le ajusta para todos, aunque no acertaron a decirme que probara con batería nueva; se iban por una falla de la computadora. Yo había razonado de que una vez arrancada, debía mandar la corriente necesaria para todo lo demás. Mi confusión aumentó porque hace un mes le habían checado la batería en un taller pues había notado que no tenía arranque instantáneo, y andaba bien: bajaba a 12 voltios al arranque o algo así; tenía 22 meses de 60 de garantía, pero me decidí a comprar una nueva y ¡zas!, todo funcionó muy bien.

JESÚS OCEGUEDA

R. Gracias por compartir y agregar kilómetros extras a nuestros conocimientos, hemos aprendido algo más.

*Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico con más de 25 años de experiencia en el ramo automotriz de marcas europeas, americanas y japonesas.