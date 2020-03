Busca Ruffalo sorprender

PASADENA, California, EU.- Las comedias románticas posicionaron a Mark Ruffalo en el gusto del público a principios del milenio y su papel de Bruce Banner, alias Hulk, en el Universo Cinematográfico de Marvel lo consolidó con una nueva generación.

Sin embargo, entre más exitoso se ha vuelto al actor originario de Wisconsin se ha empeñado en escoger proyectos que representen una mayor dificultad y reto en su carrera.

«Quiero sorprender a la gente, a mí mismo, regarla en ocasiones, y en otras lograr que funcione. Y quiero hablar de cosas que creo que son importantes y otras que se me hagan interesantes. Quiero seguir retándome a mí mismo mientras siga vivo», dijo Ruffalo al presentar la miniserie I Know This Much Is True.

Quizá por eso tomó la decisión de hacer esta producción de HBO, basada en el libro homónimo, en la que dio vida a los gemelos Dominick y Thomas Birdsey, este último esquizofrénico paranoico.

Un show que grabó en dos etapas, para el que subió de peso, tuvo que encontrar la fisicalidad y personalidad de cada uno de los roles y que considera, en cierta medida, un homenaje a su fallecido hermano.

«Soy el tipo de actor al que le gusta basarse en sus propias experiencias, he tenido varias y mi hermano siempre será parte importante de todo.

«Muchos tenemos hermanos, sabemos lo complicado que es, lo profunda de la relación, lo poderosa y desastrosa que puede ser. Y sí, Scott siempre está en todo mi trabajo, de una manera u otra», agregó.

I Know This Much is True, de seis episodios, estrenará en abril. (Fidel Orantes/Agencia Reforma)