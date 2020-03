Hay circunstancias en la vida que exigen una respuesta pronta pero que no es fácil fijarla, ya que cualquiera que sea puede dejar una secuela negativa, como ocurre actualmente con la pandemia que asola a varios países y empieza a tomar fuerza en México.

La disyuntiva ha sido trabajar o dejar de trabajar, si se opta por lo primero puede exponerse al contagio, y si es por lo segundo se desploman las actividades productivas y el empleo y tardará tiempo en que la situación vuelva a la normalidad.

De ello habla el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Jael Pérez Sánchez, al considerar que serán inevitables los perjuicios que habrá en la industria automotriz y el turismo, entre otros sectores, lo que contribuirá a que se recorte de 2.2 a1.8% la previsión de crecimiento económico para la entidad.

El coronavirus afecta enormemente la economía del mundo, lo que de prolongarse dos o tres meses impactará más la situación de Aguascalientes, ya que parte de su producción depende de la cadena de proveedores, como es el caso de las plantas ensambladoras de automóviles, que aún cuando han entrado en paro técnico nadie sabe cuándo volverán a abrir sus puertas porque todo depende de cómo evolucione el tratamiento que reciben los infectados con el germen y del tiempo que tarde en encontrarse el antídoto.

El especialista mencionó que la compra de unidades nuevas ha frenado el mercado automotriz mundial, de lo cual Nissan no es ajena y a lo que ahora se agrega el faltante de suministros toda vez que varios países que los fabrican también enfrentan la calamidad sanitaria, por lo que han paralizado sus elaboraciones.

Dijo que de manera paralela México y Aguascalientes son afectadas en materia turística y comercial, toda vez que al reducirse el flujo de visitantes automáticamente decrece la ocupación hotelera y el servicio de restaurantes, lo que obliga a un número importante de empleados de ir a un período de paro obligado, asimismo es inevitable hablar de la postergación de la Feria Nacional de San Marcos, sin duda la mejor temporada del año para este tipo de negocios y que a nivel nacional se resiente con una baja considerable en destino de playa, como Cancún y Riviera Maya, entre otros, que para estas fechas recibían miles de visitantes extranjeros.

En materia comercial también deja huella la suspensión de actividades de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, que lo único que pueden hacer es buscar algún tipo de apoyo económico para en su momento reabrir y que no se pierdan empleos, que es otro factor de vital importancia ya que si hay disminución en la ocupación se reflejará en las compras diarias.

Son cuestiones que irremediablemente impactará el Producto Interno Bruto (PIB) del presente año, con todas las consecuencias que esto significa y a lo que en su momento hay que hacerle frente, aplicando todo el esfuerzo e imaginación que permita restablecer el ritmo productivo.

Por otra parte, algo que no fue comentado por Jael Pérez Sánchez y que sin embargo está presente es que no hubo otra salida más que frenar toda actividad, porque de aferrarse a seguir produciendo habría puesto en grave peligro a miles de ciudadanos y entonces sí, la situación sería devastadora, por lo que el único camino viable fue mandar a su casa a todos, en espera que el daño sea menor a lo que se pronosticaba hace unas semanas.

TRAS UNA QUIMERA

En tanto la atención de la mayor parte de los ciudadanos se encuentra fija en el desarrollo del coronavirus, en Aguascalientes el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo sus operaciones aritméticas y le dio como resultado que en las elecciones de diputados federales que tendrán lugar en 2021, irá solo (con su asterisco), al considerar que el número de militantes reconocidos por la autoridad electoral le da el suficiente “colchón” para hacer un buen papel.

Con ello rompe de tajo la ligación que por varios años mantuvo con el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual le aseguró mayor presencia y formar parte del equipo ganador, ya que en donde triunfaban los panistas ahí el perredismo llevaba su tajada, pero ahora buscan dejar atrás aquello del agua y el aceite y ser sólo ellos.

El dirigente nacional Ángel Ávila Romero aseguró que por el número de afiliados se encuentran por encima de Morena y del propio PAN y en franca competencia con los demás partidos. Mencionó que tienen un padrón de millón 400 mil miembros y de ellos 10 mil son de Aguascalientes, lo que les augura estar en plan de competir y tener buenos dividendos, de ahí que irán con candidatos propios “para no desvirtuar la identidad del partido”.

Ávila sostiene que tienen la capacidad suficiente para no hacer alianza…aunque dejó abierta la puerta “con algún partido”, si se justifica “al 100% la conveniencia y la combatividad de propuestas”, por lo que “serían casos esporádicos”, puesto que ya es tiempo de caminar solos y de proponer candidaturas perredistas e incluso de ciudadanos.

Lo que no menciona el líder del PRD es que una cosa es el padrón de adeptos y otra el número de ciudadanos que acude a votar el día de los comicios constitucionales. Parece un contrasentido pero unos son los que están registrados como miembros activos y otros los que van a las urnas, que pueden ser en mayor o menor proporción dependerá de los candidatos y de las campañas que hayan hecho y el mejor ejemplo se encuentra en Morena, que en la elección presidencial de 2018 superó con creces su padrón interno y en cambio el PRD tuvo un desplome sin paralelo.

Casas encuestadoras coinciden que el año próximo Morena ganaría 13 de las 14 gubernaturas en juego y el PAN se haría de la otra (en Querétaro), dejando sin posibilidades a los demás partidos, lo que en la misma proporción podría derivar con triunfos en las elecciones de diputados federales de los 300 distritos que hay en el país.

En estas condiciones, no son muy satisfactorias las esperanzas del dirigente perredista, quien considera que después de la caída que sufrieron hace dos años ya se encuentran en franca recuperación y que sin embargo no se refleja en los sondeos públicos.

En el caso estrictamente local, no hay nuevos cuadros, por lo que todo se reduce a una sola familia que mantiene el control de las candidaturas, como en su tiempo lo hicieron los Ortega, de ahí que no se avizora algunos con la fuerza suficiente para que el partido gane uno o dos distritos, por consiguiente quienes figuren en las boletas es factible que procedan de la misma rama que tiene representantes en el Congreso y los ayuntamientos.

ACTITUD SIMILAR

Es factible que varios lectores recuerdan el caso de los profesores de inglés que recibieron sus plazas en la pasada administración estatal y al llegar la actual fueron dejados fuera, bajo el supuesto de que fue irregular la entrega de bases y que además no había recursos financieros para el pago de los salarios, lo que a final fue zanjado por el Poder Judicial de la Federación al fallar a favor de gran parte de los perjudicados. Algo falla en la autoridad educativa, ya que enfrenta el reclamo de los docentes que laboran en los telebachilleratos al dejarlos sin la paga correspondiente desde principio de año, lo que en parte fue atendido al aportarse sólo lo que corresponde al estado, pero la porción federal sería cuando radicaran aquí los recursos, como si el trabajo que desempeñan fueran también a pausas. Aún cuando exista un convenio bipartita para los estipendios, la obligación es pagarles a tiempo y el total, por lo que si de las oficinas centrales no han enviado el dinero que entonces se subsane de manera local y después se recupere, pero que no salgan con el mismo cuento que con los maestros de inglés, como si en ellos hubieran tenido atribuciones para extenderse las plazas y clasificar el monto a recibir.