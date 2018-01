Salvador Rodríguez López

Cuando se habla de disminuir los gravámenes para dinamizar la economía de inmediato surgen voces que se oponen, al señalar que hacerlo es ir en contra de las finanzas públicas y de la sociedad en general, ya que habría una repercusión en los programas de obras y programas sociales.

Seguramente que cada quien tiene algo de razón y sus argumentos deben tomarse en cuenta, sin embargo la realidad es lacerante y de la cual no hay escapatoria, por lo que es necesario poner sobre la balanza el pro y contra de esa medida para determinar lo que mejor convenga al país.

Es indudable que los tres niveles de gobierno basan sus programas en los ingresos que obtendrán por distintos rubros, todos ellos fijados en leyes federales, estatales y municipales, lo cual para el Observatorio de Libertad Política y Económica es una sobrecarga fiscal.

El organismo asegura que en México se paga más de 30 impuestos diferentes y más del 50% del ingreso familiar se destina al pago de impuestos, lo que afecta la libertad económica y a todas las empresas, de manera particular a las empresas pequeñas que son la mayoría en el país.

Entre los principales impuestos que paga el mexicano está el IVA, con una tasa de 16%; el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que es directo y se aplica a los ingresos generados, y son sujetos de pago todas las empresa físicas (individuos) y morales (empresas y organizaciones), asimismo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Está el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), al que el Observatorio califica de “perverso”, ya que castiga la productividad, a los estímulos del trabajo y distorsiona el mercado del trabajo; Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; (ISAN); Impuestos generales sobre exportación e importación; Impuesto Sobre Tenencia; Ley Federal de Derechos, que son las contribuciones pagadas por los ciudadanos a cambio de servicios proporcionados por el Estado.

Lo paradójico es que mientras el ciudadano que cumple con sus obligaciones tributarias destina casi la mitad de su ingreso en pagar gabelas, el que está en la economía subterránea no aporta nada, por lo tanto la evasión fiscal y la informalidad navegan de a “muertito” a costa de quien sí acata lo dispuesto por la ley.

De lo anterior surgen las preguntas obligadas ¿Qué hacer? ¿O qué espera el mexicano de sus autoridades?, y las respuestas podrían ser diversas de acuerdo al criterio de cada quien, no obstante no se puede caer en la ofuscación de evadir dicho desembolso porque en algún momento será obligado a atender esta exigencia, por lo que sólo queda demandar al gobierno la reducción en los pagos y la compactación de impuestos.

En este sentido el secretario de Desarrollo Económico del estado, Alberto Aldape Barrios, considera que es obligatorio una nueva reforma hacendaria, donde se deberá despolitizar el cobro del IVA y que se reduzca el ISR, con el objetivo de dar capacidad de compra a los trabajadores y la posibilidad de deducir las prestaciones sociales a las empresas.

Hacerlo sería dar un paso adelante para contrarrestar los efectos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y sobre todo a la reforma fiscal que recién se aprobó en Estado Unidos: “Ahora ya no es sólo cuestión de voluntad política, sino de finanzas públicas para mantener crecimiento económico y el atractivo para los inversionistas del mundo”, apuntó.

La política fiscal de EU obligará a que otros países hagan lo mismo para mantener la competitividad y evitar el desequilibrio en las finanzas públicas y la única manera de compensar una baja del ISR es aplicar el IVA en todos los productos. Aldape Barrios sostuvo que es imprescindible despolitizar el cobro del IVA, con lo que el consumidor tendrá la opción de comprar algo o destinar esos recursos para otros productos.

Ante los nuevos acontecimientos dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá ser más agresiva en su recaudación y principalmente concretar una nueva reforma hacendaria, teniendo en cuenta que el Impuesto Sobre la Renta limita la capacidad de compra de los trabajadores, en tanto las empresas, al no tener deducibilidad de las prestaciones sociales, le significa un costo muy elevado que impacta la planta productiva.

VOLVER GRUPAS

En la segunda mitad del siglo pasado, época en que se registró el mayor auge de la industria del vestido y la confección, se vivió en Aguascalientes una situación que afectó a varias costureras, al ser “señaladas” de conflictivas, por lo que se emitían boletines a las empresas para que no les dieran trabajo.

Las razones para que se diera el despido de esas trabajadoras fueron de distinta índole, algunas con una razón justificada como faltar a sus labores más de tres días o enfrentamientos con sus jefes y compañeras, pero con otras fue cuando pretendía formar un sindicato o se rebelaban a que les descontaran de su sueldo el costo del material que alguna de ellas había echado a perder y cuyo castigo se aplicaba a varias cuando no era posible detectar a la responsable.

En aquellos años había muy pocas opciones de trabajo para las mujeres, por lo que quedar sin empleo y no ser aceptada en otra fábrica al haber sido boletinadas, se convertía en una situación grave para la afectada y su familia, ya que no había con quien recurrir.

Con las proporciones guardadas se vive una situación similar con los taxistas, sólo que ahora quien interviene directamente es la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot) en apoyo de los concesionarios, que acusan a los choferes de “chapulines”, “mal portados”, de dejar abandonado el empleo para no entregar la liquidación o de conducir con aliento alcohólico.

Con esa “lista negra” las autoridades esperan que mejore la atención al público y que los propietarios de los vehículos dejen de tener problemas, que además los que sigan en su labor participen en los cursos de capacitación.

La cuestión radica en saber hasta dónde son ciertas las acusaciones que se hacen y no sean producto de suposiciones o venganzas, puesto que el imputado no es citado para que presente pruebas de descargo, simplemente se le niega el trabajo porque el patrón lo culpó de algo indebido.

Lo que no mencionan los concesionarios es que en cualquier momento aumentan la liquidación, por lo que hoy la mayoría recibe por turno entre 280 y 300 pesos, además el chofer debe entregar la unidad lavada y con el tanque lleno. Es algo que no está regulado por lo que ahí lo único que vale es la palabra del dueño y si el operador protesta la respuesta es que si no está de acuerdo puede irse.

Además, el taxista no tiene derecho a un día de descaso por semana, por lo que si lo hace sabe que ese día no gana un solo peso, menos puede aspirar a unas vacaciones y a otras prestaciones mínimas que fija la seguridad social. Hay quienes acaban su vida laboral atrás del volante y cuando se retiran lo hacen sin ningún apoyo económico; de igual manera la familia queda en total desamparo si llegan a fallecer en un accidente o por enfermedad, ya que nunca estuvieron en el IMSS.

Son cuestiones que pasa de largo la autoridad, que al ser ave de paso no le importa interiorizarse de cómo se maneja este servicio y prefiere velar sólo para que se mantenga la parte de encima.

NADA CAMBIA

Al rendir juramento como diputados y diputadas anuncian que la nueva legislatura será la más productiva en la historia, pero al paso de los meses se olvidan del compromiso por lo que dejan que el trabajo se acumule y sólo cuando están cerca del final es cuando se ponen a chambear, lo que inevitablemente trae que dejen el “guardadito” para los que siguen. La actual tiene 10 meses para eliminar el rezago, que actualmente es de 249 asuntos, pero como vienen las campañas y varios de ellos buscan la reelección, es factible que hagan lo mismo que sus antecesores, sin que exista una sanción o por lo menos una llamada de atención.