CDMX.- Luego de haber sido dada de alta, Mariana Arceo se mantiene aislada para recuperarse al 100% y volver a encausarse en el camino olímpico a Tokio.

La monarca panamericana tiene que pasar 15 días más en aislamiento, no ha podido ver a su familia que se encuentra en Guadalajara y después necesita 10 días más de reposo tras la fuerte neumonía que le causó el Covid-19 y por el cual estuvo 12 días internada, primero en el INER y después en otro hospital.

«Sentí que el mundo se me venía abajo, no pensé que me fuera a pasar una situación así y menos que el virus me podía dañar una parte del cuerpo y psicológicamente fue un momento muy fuerte, sentí que se me acaba el mundo, saber bueno podía ver a mis familiares para no exponerlos», contó en entrevista vía telefónica desde Cuautla, Morelos.

Mientras estuvo hospitalizada se enteró de la noticia de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el próximo año, justa de la que tiene boleto tras su medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019.

«Me entero cuando estaba en el hospital más estable, fue un respiro para mí de tener otra oportunidad y tener más tiempo, Juegos Olímpicos no iba a ser una competencia justa y ese es el significado que todos lleguen en las mejores condiciones y se unan los países y todos estén unidos en una misma competencia», puntualizó.

