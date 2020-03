La Liga Dominical de Basquetbol de Aguascalientes es uno de los campeonatos más amplios en cuanto a números de participantes en cualquier disciplina, ya que cuenta con 6 categorías diferentes contando con un promedio de 13 o 14 equipos por cada categoría, incluyendo un grupo extra en la Primera Fuerza.

Es por eso que una liga con más de 80 equipos inscritos demuestra su clara ausencia en un domingo deportivo en la ciudad, pero la salud de los jugadores y sus familias es lo más importante, por lo que no importa el tiempo que se tenga que esperar para reanudar el torneo.

En el caso de las categorías mayores de esta liga como la Mayor, Femenil y Élite, los torneos ya estaban muy avanzados e incluso llegaron a quedar pendientes las rondas finales, mientras que en las categorías inferiores algunos grupos están a la mitad de la temporada y otros ya cuentan con pocos partidos pendientes.

En la categoría de Primera Ascenso, el equipo que lidera la tabla es The Harlems, ya que es el único invicto con sus 10 partidos ganados, superando al cuadro de New Era con marca de 9-1, así como a Cachorros con marca de 8-2 y Lobos Nissan, quienes han ganado 7 partidos y perdido 3; quienes completan la zona de clasificación son Domingueros, Roosters, Thunders y Tigres Nissan hasta el momento.

En la primera Fuerza, la liga se tuvo que dividir en dos grupos de 14 equipos, en el sector A el conjunto de Old Wild lidera la tabla con 21 puntos aunque lleva 12 partidos disputados, sumando una marca de 9-3, pero el equipo favorito hasta el momento es el de Hawks, quienes cuentan con racha invicta de 10-0.

En el caso del grupo B, la escuadra de Grupo La Huerta es otro de los invictos de la liga con 9 partidos ganados, superando a Urban B con marca de 7-2, así como a Golones y Magueyeros, quienes ocupan los primeros lugares y esperan dar la sorpresa una vez reanudado el campeonato.

Finalmente, en la categoría de Segunda Fuerza el equipo de Raptors lidera esta tabla que es la más extensa de todo la liga en general, ya que se cuenta con un total de 16 equipos. Hasta el momento se han disputado 12 jornadas y los Raptors suman una marca de 11-1, superando a equipos como Demons, Radio Grupo, Falfurrias y Transformers, quienes están casi con un pie en la ronda final de este torneo 2020.