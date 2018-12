Paula Ruiz Agencia Reforma

Las redes sociales son una gran ventana al mundo para que, en el caso de los artistas, expongan su carrera o aspectos de su vida personal, pero también representa la puerta que deja entrar a los indeseables “haters”.

Ser víctima de críticas es parte del diario vivir de los famosos quienes han aprendido a lidiar con sus detractores para no afectar su estado de ánimo, pero ya saben cómo emplear sus armas para defenderse de esas personas poco agradables.

Carlos Rivera

En su carrera el cantante Carlos Rivera ha sabido crear un escudo que lo protege de los malos comentarios.

“Críticas siempre hay. Yo digo que si ni Dios que es Dios le ha logrado caer bien al mundo entero, tú imagínate quién es uno para caerle bien a todos. Al final las razones por las que unos te aman, serán las mismas razones por las que otros te odien.

“Lo importante es saber quién es uno, conocer bien tu historia, cuando sabes muy bien lo que eres, lo que tienes, lo que te ha costado. Lo importante realmente es no hacer caso ni a todo lo bueno ni a todo lo malo, ese es el mejor secreto”, comentó el intérprete, quien pese a los malos comentarios, este año su carrera tuvo un brillo especial ya que llenó muchos conciertos.

Mario Bautista

Aunque es un chico optimista, Mario Bautista no pudo evitar sentirse afectado por las críticas que recibía, principalmente, al inicio de su carrera.

“Al principio sí llegaron a afectarme las críticas, pero eso me dio una enseñanza. Yo decía ‘¿por qué la gente me tira ‘hate’? ni siquiera los conozco, no saben de mi proyecto, no tienen una idea de mi vida, de mi manera de ser ni de mi persona”, expresó el cantante.

“Por lo mismo empecé a decir ‘ese no es problema mío, yo no puedo controlar eso, no me voy a preocupar… al contrario. Prefiero dedicarle tiempo a las personas que me tiran su buena energía’. Me di cuenta que todas esas personas que comentan cosas de odio, son un reflejo de quiénes son como personas”.

Gibby

A sus 11 años Jimena Yuremi Valle, conocida como Gibby, tiene más de 8 millones de “amigibbys” en su canal de YouTube, aunque ni por ser una niña se ha escapado de ser blanco de las críticas.

“Sí son muy crueles, la verdad; te dejan comentarios muy feos. Cuando recién inicié (hace siete años), me afectaban los comentarios, me ponía triste, no me gustaba y a veces decía ‘ya no quiero hacer videos, no les gusta lo que hago’, pero mi mamá me dijo ‘enfócate en los comentarios buenos'”.

“Grabé ‘Roast Yourself’ digamos para burlarme un poco de esos comentarios, donde les digo que voy a leer los comentarios buenos. A todos los youtubers les dejan comentarios horribles, muy feas y eso está muy mal”.

Sofía Niño de Rivera

La standupera Sofía Niño de Rivera no se quiebra la cabeza, simplemente ignora los ataques, porque ella es una de las personalidades más “perseguidas”.

“Es muy natural en el ser humano un comportamiento negativo cuando tienes ciertas inseguridades, depresiones o soledad, es la única forma que yo puedo entender que alguien se dedique a eso o haga ese tipo de cosas.

“En realidad yo no me lo tomo personal porque no los conozco, no sé ni quién está escribiendo ni por qué, solo espero que su vida real sea más feliz que en lo digital”, comentó la comediante, quien hace burla de ella misma en sus espectáculos aunque muchas veces aprovecha para hacer reír a costa de los demás.

Lali Espósito

Hace más de un mes Lali Espósito tuvo la oportunidad de cantar con uno de sus ídolos, el español Joan Manuel Serrat. Lo que para ella significó un honor, para los “haters” fue motivo de burlas y críticas.

“Es muy bueno poder opinar, te puede gustar algo o no, pero hay un límite que es el respeto. La gente cree que no nos pasa nada, que no somos personas”, dijo la cantante.

“Yo siempre pienso que la persona que escribe algo feo ‘qué cruel la vida que le toca porque en definitiva se siente frustrado’. A mí nunca se me ocurriría ponerle a otra persona ‘qué feo sos’, me parece una locura. Por algún motivo las críticas no me llegan a una fibra íntima, se quedan en una capa externa de mi pequeño cuerpo, no las tomo para nada personal”.