En Aguascalientes no serán suspendidas las celebraciones eucarísticas dominicales, anunció el obispo José María de la Torre Martín, quien por medio de un comunicado precisó que al tratarse de una contingencia en fase uno, no existe motivo para entrar en pánico.

Y es que este lunes, la Conferencia del Episcopado Mexicano recomendó suspender mismas, reuniones, así como congresos, asambleas, además de catequesis y cualquier jornada que implicara grupos numerosos, para evitar la propagación del COVID-19.

En torno a ello, el obispo consideró que no existe en Aguascalientes riesgo de contagios masivos, por lo que además pidió se eviten cualquier situación que genere miedo irracional e infundado.

Agregó que mantienen comunicación constante con autoridades del sector salud, quienes en todo momento los están asesorando puntualmente y resolviendo dudas sobre el tema.

Finalmente, añadió que este jueves se elaborará un nuevo comunicado junto con el Colegio de Decanos y de la Secretaría de Salud, el cual será distribuido entre los fieles de la comunidad.

«La medida no obedece a una interpretación personal o decisión arbitraria o temeraria, está basada en las recomendaciones de autoridades de salud estatal. La circular (213) 4/2020 sigue teniendo plena vigencia pues responde plenamente a la fase 1 de contingencia que aún vivimos», concluyó.