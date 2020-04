Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno exhibirá a aquellas empresas que no paguen a sus trabajadores, que han tenido que resguardarse en sus casas debido a la pandemia de Covid-19.

«Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar a sus casas, con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo», sostuvo el Mandatario durante conferencia matutina en Palacio Nacional.

«No solo sería que reinstalen a los trabajadores, que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y la ley. También estaríamos dando a conocer quienes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento a los que los necesitan», aseveró, sin dar más detalles.

Asimismo, López Obrador pidió a empresarios hacer conciencia pues, aseguró, despedir y no pagar a trabajadores dañará su imagen.

«Hay otros que no se están portando bien, pero todavía es tiempo de rectificar porque van a quedar muy mal, después de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos de miles de millones de pesos, si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera, ahora se sabe todo», dijo.

Por otra parte, el Presidente reconoció a las empresas que han pagado sus sueldos a los trabajadores durante la crisis por el brote de coronavirus, mientras que advirtió que se debe actuar con humanismo.

«Decirle a los trabajadores y empresarios que estamos trabajando porque tenemos que resolver lo más pronto posible esta situación de crisis para volver a la normalidad y reconstruir de nuevo la base económica del país».