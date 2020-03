Félix Zapata Agencia Reforma

CDMX.- En Cruz Azul no se tiene contemplada una reducción de sueldo a los jugadores, pero sí se haría un ajuste dependiendo de cuándo se reanude el Clausura 2020, contó a Grupo REFORMA una fuente al interior del club.

El parón del futbol debido a la pandemia del COVID-19 ha llevado a los equipos de la Liga MX a diferir pagos o buscar una reducción del salario, mientras que en la Serie A italiana se contempla suspender los sueldos.

En La Máquina se buscaría atender el nuevo calendario, pues se pagaría abril aunque no se juegue, pero con el compromiso de que los jugadores respondan hasta junio, cuando podría terminar el torneo.

«Se trata de cumplir las 2 partes. Nosotros en la contingencia y ellos cuando se reanude», explicó una fuente enterada del asunto.

Algunos futbolistas consultados por Grupo REFORMA refirieron que aún no se les notifica sobre una modificación a sus sueldos, pero están en la mejor disposición.

En el club aún esperan tener un panorama más real de cuándo volvería la actividad de la Liga MX para tomar una decisión.

«Necesitamos tener más claro los tiempos de la suspensión para ver cómo se atendería», apuntó.

«Pero no para reducir, sólo para cubrir y atender el nuevo programa».

El líder del balompié mexicano no quiere distracciones pese al COVID-19.