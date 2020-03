A través de varios testimonios de taxistas de la ciudad, El Heraldo de Aguascalientes logró recabar información que expone la problemática de los taxistas ante la crisis sanitaria, ya que el pasaje ha disminuido hasta en 70% y algunas unidades esperan hasta 30 minutos afuera de lugares públicos con tal de obtener un trayecto, mientras que otros se han visto obligados a aumentar sus horas de trabajo con tal de ‘sacar lo justo’.

La gente de Aguascalientes ha respondido bastante bien a los diferentes llamados de las autoridades para permanecer en casa, algo que sin duda ha beneficiado al sector salud ya que la propagación del virus podría ser peor en caso de no haber tomado estas medidas severas.

Sin embargo, varios sectores se han visto afectados con esta contingencia, como negocios locales, vendedores ambulantes y uno de los más afectados es el servicio de transporte, ya que son varios los taxistas que han mostrado bajas considerables en sus ganancias.

La gran mayoría de los conductores afirman que el porcentaje de pasajeros ha disminuido hasta en un 70%, ya que en las últimas dos semanas existe un promedio de un solo trayecto por hora, a diferencia de hace meses cuando se llegan a tener hasta 4 o 5 trayectos cada hora.

Es por eso que varios choferes han caído en la desesperación y se mantienen alertas esperando obtener al menos un pasaje, otros realizan filas afuera de centros comerciales, del Agropecuario, las centrales de camiones y ‘combis’, afirmando que antes no tardaban ni 5 minutos para conseguir un pasajero, mientras que ahora la espera llega a ser hasta de media hora y a veces con trayectos que no superan los 30 pesos.

En la actualidad más de 3 mil 500 taxistas se encuentran en circulación, por lo que la cantidad de familias afectadas es grande.

De igual manera, la gran mayoría de usuarios cuentan con varios años trabajando en el transporte y son más del 60% los conductores que superan los 50 años de edad, así que sus posibilidades de encontrar otro trabajo temporal son prácticamente nulas.