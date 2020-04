Iris Velázquez y Natalia vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La operación de ventiladores en la fase pandémica de Covid-19 será un gran reto en el país, no sólo por la falta de éstos, sino por la falta de personal capacitado que los opere, coinciden expertos.

Alejandro Macías, ex comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza, señaló que cada ventilador requiere de equipo complementario como camas de terapia intensiva y monitores de medicamento. Pero, lo más grave, considera, es no tener quién opere estos aparatos.

«La falta de personal calificado puede ser tan grave o más grave que la falta de ventiladores, porque no es nada más comprar ventiladores, es ver cuál es el personal que va a manejar todo eso», refirió.

«Improvisar personal para manejar un ventilador mecánico no es sencillo, no cualquiera lo sabe. Yo por ejemplo, soy infectólogo y no me considero competente para manejar un ventilador mecánico».

Señaló que esta labor es tan especializada, que son técnicos los que manejan estos aparatos, necesarios para atender a pacientes con esta enfermedad cuyo principal síntoma es la dificultad respiratoria.

Pueden operarlos intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, técnicos en ventilación, pero el experto advierte que hay pocos y con pobre capacidad de incremento.

«Hay intensivistas para eso, hay técnicos en ventilación, también hay enfermeras de terapia intensiva pero por desgracia tenemos también en un número limitado», apuntó.

«En teoría pues no es posible calificar rápido a las personas para hacer ventilación mecánica, pero bien o mal lo han tenido que hacer en lugares como España e Italia donde tuvieron que entrenar en ventilación mecánica digamos que de la noche a la mañana», agregó.

El especialista indicó que aunque no es lo idóneo, ante la falta de personal, la opción es acelerar las capacitaciones.

De acuerdo con Guadalupe Guerrero Avendaño, directora del Hospital General de México, los respiradores deben ser manejados por personal especializado, de preferencia enfermeras y médicos intensivistas.

REFORMA publicó el 26 de marzo que México sólo dispone de 5 mil 523 aparatos y el pasado 9 de abril, en conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Canciller Marcelo Ebrard confirmó la adquisición de 5 mil 572 ventiladores que llegarían en una semana al país.