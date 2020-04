Es inminente el cierre de muchas empresas en Aguascalientes por la falta de apoyo del Gobierno Federal ante la problemática que tienen para generar el pago de servicios y de sueldos, debido a la actual contingencia sanitaria, por lo que una mayoría estiman aguantar uno o cuando menos dos meses sin ingresos y con los trabajadores en sus casas, reconoció la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Elvia Alicia Jaime García.

La representante de MEMAC manifestó la preocupación que tienen las asociadas ante la incertidumbre de cómo le van a hacer para pagar a sus trabajadores ante este paro de actividades derivado de la contingencia por el COVID-19, porque saben que si no lo hacen se meten en un problema laboral posterior; “pero ¿de dónde sacamos? Podremos tener toda la voluntad de querer permanecer en el mercado de decir, soy responsable, mando a la gente a su casa, bajo la cortina, pero cuando el flujo de efectivo y la liquidez están en cero, no podemos hacer más y no son pocas las empresas que están en esa circunstancia”.

En tal sentido, Jaime García lamentó los mensajes erróneos y tendenciosos de parte del Gobierno Federal, que lo único que causan es mucha presión hacia los empresarios, lo que les genera la gran preocupación para no mandar a la calle a los empleados; “pero cómo resolvemos el pago de sueldos, rentas, luz, agua, teléfono e impuestos, si no recibimos ningún apoyo de cosas por parte del Gobierno Federal y lo único que escuchamos es que no habrá apoyos, cuando sabemos que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que generamos la economía en México”.