Ya fueron identificados plenamente los dos motociclistas que se accidentaron el domingo pasado cuando se dirigían al municipio de San José de Gracia. Uno de ellos permanece delicado en el HGZ No. 3 del IMSS en el municipio de Jesús María.

Los lesionados fueron Víctor Manuel, de 56 años, quien es señalado como el presunto responsable del accidente; así como Jesús, de 20 años.

El percance se registró el pasado domingo por la tarde en la carretera estatal No. 19, a la altura del kilómetro 2+000, hasta donde llegaron policías preventivos de Pabellón de Arteaga y la ambulancia ECO-419 del ISSEA.

Al momento de los hechos Víctor Manuel tripulaba una motocicleta de pista marca Yamaha, color azul y al circular a exceso de velocidad y sin precaución, se atravesó de manera intempestiva al paso de otra motocicleta deportiva color negro con amarillo, que era tripulada por Jesús, generándose así el violento impacto, lo que provocó que ambos terminaran tirados sobre el asfalto.

Cabe destacar que Jesús fue trasladado al HGZ No. 2 del IMSS, mientras que Víctor Manuel quedó internado en el HGZ No. 3 del IMSS en Jesús María, con custodia policiaca y en calidad de detenido.