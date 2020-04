Edgar Hernández Agencia Reforma

TAPACHULA, Chiapas.- Tapachula.- Personal del Instituto Nacional de Migración abandonó a un grupo migrantes centroamericanos en esta ciudad luego que no pudo deportarlos a su país de origen debido al cierre de la frontera guatemalteca como medida contra la pandemia del coronavirus.

Procedentes de las estaciones migratorias de Acayucan, Veracurz, y Matamoros, Tamaulipas, los extranjeros fueron llevados a la frontera sur en varios autobuses pero no pudieron cruzar a Guatemala por lo que permanecieron en el puerto fronterizo de Talismán.

Los migrantes no fueron llevados a la estación migratoria Siglo 21 porque se encuentra llena.

Fueron abandonados sobre la carretera costera Tapachula-Tapanatepec, a las afueras de la ciudad y les dijeron que intentaran llegar a su país por cuenta propia.