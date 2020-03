La industria textil en Aguascalientes está a un paso de la quiebra, alertó el Colegio de Economistas a través de su asesor, Gerardo Sánchez Herrera, al referir que en las últimas tres semanas las grandes tiendas departamentales en Estados Unidos les cancelaron los pedidos, lo que ha puesto en aprietos a estas empresas por lo que están en juego de 5 a 6 mil empleos de este sector en la entidad.

En video conferencia de prensa, Sánchez Herrera destacó que a últimas fechas, el sector textil ha tenido una baja en ventas en más del 70%. Resaltó que de cada tres pantalones que se venden en Estados Unidos, uno se fabrica en México, mientras que en lo referente a las camisas, de cada 10 que se venden en la Unión Americana, una se confecciona en nuestro país.

Enfatizó que la industria textil está pasando por un grave momento, tras la cancelación desde hace tres semanas por parte de las cadenas de tiendas departamentales en la Unión Americana a las personas que importaban sus prendas de vestir. Apuntó que si bien la sugerencia es no venderle a Estados Unidos, sino al mercado interno, con la contingencia sanitaria por el COVID-19, muchos negocios de ropa no están operando y al no abrir, no hay ventas ni ingresos, por lo que para finales de abril se verá con más claridad cuántas empresas textiles realmente pueden soportar esta situación.

Resaltó que la industria textil le da empleo en el país a 500 mil personas de forma directa y a 1 millón 300 mil personas de manera indirecta. Mientras que en Aguascalientes están en juego de 5 mil a 6 mil empleos en el sector textil y de la confección y desafortunadamente van a ventas en cero al no tener flujo.