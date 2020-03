El dirigente de la Asociación de Estacionamientos Independientes, Mauricio López Muñoz informó que esta actividad se ha desplomado en un 90% en su factor de ocupación en unos cuantos días y en la medida que esa condición continúe se optará por cerrar los establecimientos mientras perdure la contingencia sanitaria.

Esta situación se encuentra generalizada en todos los estacionamientos ubicados en la zona centro, en los centros comerciales y en cualquier otro punto citadino, quienes han estado dialogando y han acordado que aguantarán hasta el momento en que no haya clientes.

Comentó que el factor que ayuda a este gremio es que el número de empleados es de una persona por establecimiento, lo que significa que no conviven con otras personas.

También se tiene claro que no se mantendrá abierto si no hay clientes, hoy en día más del 50% de los propietarios de sus estacionamientos pagan una renta por el terreno que ocupan para prestar el servicio.

Los horarios de los estacionamientos en la zona Centro han comenzado a modificarse, antes eran de las 8 de la mañana a las 11 de la noche, en este momento empiezan a las 8 am pero concluyen labores a las 9 de la noche al no haber usuarios.

Por último, mencionó que el tema del aumento a las tarifas de los estacionamientos para el proximo mes de abril ha quedado por ahora suspendido, se entiende que ahora son momentos de cuidar la salud y de impulsar el mercado interno para la reactivación económica.