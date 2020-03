Con el propósito de salvaguardar la salud de la ciudadanía, en Aguascalientes no se escatimará en recursos económicos para atender los casos sospechosos de coronavirus, de ahí que habrá por lo pronto 2 mil pruebas disponibles para ocuparlas de ser necesario, y se seguirán atendiendo las indicaciones que se han estado girando a nivel nacional.

Así lo expresó el gobernador Martín Orozco Sandoval, luego de aseverar que las decisiones que se han tomado no son a la ligera, menos cuando se trata de un tema tan sensible como es el de la salud, de ahí que no se limitarán para evitar contagios por COVID-19, por lo que en caso de necesitar una adecuación presupuestal, se verá directamente con el Congreso del Estado.

La decisión emergente ha sido la de realizar pruebas médicas a todas las personas procedentes de países con alerta sanitaria, no sólo a quienes presentan los síntomas, de ahí que rastreará a todos los que han arribado a la entidad en los últimos 15 días procedentes del extranjero.

A temprana hora de ayer se reunió con las distintas áreas gubernamentales a fin de tomar decisiones, para lo cual también se convocó a alcaldes y rectores de todas las universidades públicas y privadas del estado, a quienes anunció que han sido reforzadas las medidas preventivas y los cercos sanitarios.

En rueda de prensa, dio a conocer que se mantiene comunicación estrecha con el Gobierno de México, así como con médicos especialistas en epidemiología e infectología de los sectores público y privado, esto con la finalidad de hacer equipo y difundir las medidas de prevención a la población, así como lograr que sean acatadas las recomendaciones.

Anunció también que se han girado instrucciones a los funcionarios de las distintas dependencias estatales, para que, de ser necesaria la realización de eventos masivos, éstos no excedan de las 200 personas y se hagan en lugares abiertos.

Además, pidió a los titulares de los 11 municipios del estado que se sumen a la campaña “¡Al Tiro con el Coronavirus” que ha emprendido el Gobierno Estatal, a fin de homologar las acciones y evitar que se den casos en más lugares, además que los eventos públicos sean reprogramados o cancelados.

Finalmente, el mandatario estatal adelantó que se reunirá con representantes del sector empresarial para evaluar el impacto económico que podría derivar esta contingencia sanitaria, y a la ciudadanía le pidió no caer ni generar pánico, antes bien, que tomen en cuenta las medidas preventivas y se mantengan informados.